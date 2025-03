Momento molto complicato per la Juventus di Thiago Motta . Lo hanno analizzato al tavolo del podcast "Area Fritta", con Giuseppe Cruciani , speaker radiofonico, che ha espresso così in modo duro il suo pensiero: "Non credo che la prossima partita sarà decisiva per Thiago Motta, ma vorrei partire subito fortissimo dicendovi questa cosa: ditemi voi cosa c'è di positivo nella sua stagione, una cosa, in un disastro generale.

Due eliminazioni con squadre ignominiose come PSV ed Empoli, una squadra confusa, non c'è un'idea, non so quante formazioni diverso ha messo: non c'è un giocatore migliorato, gli acquisti che ha voluto si stanno rivelando dei bidoni. Non c'è una cosa positiva: quelli che odiano Allegri dicono che bisogna dare tempo, ma non c'è una sola cosa positiva. Aggiungo il dialogo coi giocatori molto labile e discutibile: non c'è una cosa positiva, non ce n'è una".