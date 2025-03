Le parole dello speaker radiofonico: "L'Inter è in competizione in tutti e tre i tornei, è stata altamente competitiva"

Intervenuto ai microfoni del podcast "Area Fritta", Giuseppe Cruciani , speaker e giornalista, ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi con l'Inter : "L'Inter potrebbe essere eliminata dal Milan in semifinale, potrebbe uscire col Bayern o addirittura in finale e anche perdere lo scudetto perché il Napoli ha un calendario sicuramente più favorevole.

Ma l'Inter è in competizione in tutti e tre i tornei, è stata altamente competitiva. E al contrario di altre società, è la più seria e strutturata d'Italia: e in questo momento una società seria se ne frega dei risultati finali e conferma Inzaghi".