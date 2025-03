Intervenuto nel corso del podcast "Area Fritta", Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, ha detto così la sua sulla corsa scudetto: "Pur avendo l'Inter 3 punti di vantaggio, resto con un 45% per il Napoli, solo per il calendario e non per la forma: 35% all'Inter. Do ancora un vantaggio al Napoli per il calendario di aprile dell'Inter, che è terribile: gli azzurri hanno solo il campionato. Poi do ancora un 20 all'Atalanta.