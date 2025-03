Crudeli ricorda Corno: “Sfottò ma tante risate, era come un fratello”

Nella giornata di ieri, domenica 9 marzo, è venuto a mancare Elio Corno, giornalista e grande tifoso dell'Inter, all'età di 78 anni. Tiziano Crudeli, compagno di mille serate e avventure, lo ha ricordato così in un'intervista a Repubblica: "Era come un fratello e un grande amico. Come giornalista era un gigante, in televisione era davvero incredibile. In tv puoi esser bravo, ma se non sei personaggio non ottieni un gran seguito, non fai ascolti. Elio aveva la capacità di scherzare e sapeva usare l’arte della provocazione. Facevamo continuamente discussioni, ma il nostro rapporto era solido. Ci frequentavamo con le famiglie, lasciando da parte il nostro ruolo”.