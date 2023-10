Cruz compie 49 anni, gli auguri dell’Inter: “Spirito di sacrificio e tanta grinta”

"Negli anni in nerazzurro è spesso risultato decisivo entrando dalla panchina. In sei stagioni sono 75 le reti realizzate in 195 presenze, in cui ha vinto quattro Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, regalando gol spettacolari e giocate di qualità. Da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri tanti auguri al "Jardinero" Julio Ricardo Cruz!". È il messaggio di auguri del club nerazzurro all'argentino che oggi compie 49 anni.