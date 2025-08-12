Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha respinto il ricorso del Crystal Palace contro la decisione dell'Uefa di non ammetterlo all'Europa League e di retrocederlo alla Conference League per aver violato le norme che disciplinano la proprietà di più club.

Il club londinese - vincitore ieri ai rigori contro il Liverpool la Community Shield, la Supercoppa inglese - accederà così alla Conference a partire dai play-off in programma a fine mese, mentre sarà il Nottingham Forest, settimo nella scorsa stagione in Premier League, a sostituirlo in Europa League. L'Uefa aveva valutato che lo scorso marzo l'imprenditore statunitense John Textor era in possesso di quote societarie sia del Palace sia del Lione, in Francia, e le norme attuali prevedono che due club della stessa proprietà non possono partecipare alla stessa competizione europea.