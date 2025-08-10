A vincere per 5-4 dopo i tiri dal dischetto, e a spese del Liverpool, è stato il Crystal Palace che quindi quest'anno ha vinto in pochi mesi i primi titoli della sua storia cominciata 120 anni fa. Sul campo era finita 2-2, con i gol dei due nuovi acquisti Ekitike (4' pt) e Frimpong (21' pt) per il Liverpool e di Mateta (17' pt) e Sarr (32' st) per le Eagles londinesi.