Milano, 21 novembre 2025 - Emozione, passione, educazione e inclusione. Questi alcuni dei valori che
CSI Milano e Inter insieme, nasce la 'Respect League'.
ispirano da sempre la lunga collaborazione tra CSI Milano e Inter, un connubio da cui nasce ora la “Respect
League”. Questo campionato di calcio speciale è dedicato ai giovani under 12 degli oratori della provincia di
Milano e Monza, ed è pensato per promuovere uno sport che accoglie, ispira, educa all’inclusione e celebra
le differenze per combattere ogni forma di razzismo.
Il cuore di questa collaborazione è semplice e potente: trasformare la stagione in un vero e proprio laboratorio
di apprendimento e ispirazione per i giovani atleti. Inter organizzerà per le squadre partecipanti diverse
esperienze formative ed emozionali, con momenti di riflessione profonda sull’unione di sport e inclusione,
tra cui tre date dedicate al Memoriale della Shoah, e una giornata (il 21 marzo) dedicata alla lotta alla
discriminazione razziale. Momento culmine del percorso sarà la consegna del “Premio Inter” alle due squadre
finaliste del campionato, a fine maggio. Per dirigenti e allenatori invece, sono previsti appuntamenti formativi
con i coach del Settore Giovanile nerazzurro.
L'iniziativa, lanciata con successo, ha ricevuto un’ulteriore spinta emotiva grazie alla partecipazione di un
simbolo di fair play e dedizione come Javier Zanetti: “È stato un grande onore parlare ai giovani capitani delle
squadre che parteciperanno a questo campionato speciale. - ha raccontato il Vice President nerazzurro – Per
l’Inter è sempre molto importante impegnarsi per trasmettere ai ragazzi i valori educativi dello sport, per
rendere il campo da calcio un luogo di inclusione e fratellanza. Perché loro sono il futuro del gioco e della
nostra società.”
"Questo progetto con Inter è la dimostrazione più bella di quello in cui il CSI crede da sempre – ha dichiarato
Massimo Achini, presidente di CSI Milano - lo sport è un potentissimo strumento di educazione alla vita e non
stiamo parlando solo di classifiche e di risultati in campo, ma di creare cittadini migliori, di far crescere i
ragazzi con i valori di lealtà, sacrificio e lavoro di squadra. Questo progetto esprime il valore dell’alleanza
virtuosa tra sport di base e sport di vertice per costruire esperienze formative per i nostri giovani. Un segnale
di grande responsabilità sociale”. Il progetto vuole quindi veicolare il messaggio che il calcio professionistico non dimentica le sue radici e che i grandi campioni possono e devono essere un esempio positivo per i ragazzi, veicolo di speranza per una generazione che può davvero cambiare le cose.
