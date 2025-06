Victor Pițurcă, ex allenatore di Chivu nella nazionale rumena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Digisport

Victor Pițurcă , ex allenatore di Chivu nella nazionale rumena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Digisport commentando la scelta dell'Inter di puntare sull'ex difensore per la panchina nerazzurra. "Immaginate se glielo avessi predetto. Prima di firmare mi ha chiamato. Gli ho parlato prima e dopo ogni partita al Parma. L'ho incoraggiato".

"Io sono un tifoso dell'Inter e gli ho sempre detto che sarebbe stato sensazionale arrivarci. Lui non ci credeva davvero, gliel'ho detto quando è arrivato al Parma: "Se l'Inter perde lo scudetto, penseranno a te se li salvi. La mia opinione è che lui ci stesse pensando tutto il tempo, mi ha detto di no, ma ci stava pensando. Per il calcio rumeno è una cosa fantastica. Provo delle emozioni".