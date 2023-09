Ct Svizzera: “Sommer nella macchina del fango per colpa del Bayern? Volevo dire che…”

"Per me non si tratta del modo in cui il Bayern tratta un giocatore o, in questo caso, il nostro portiere, ma di quanto un giocatore del Bayern sia al centro dell'attenzione dei media, degli esperti e del pubblico. Sono soprattutto i giocatori del Bayern a essere esposti a questo meccanismo", ha chiarito ora Yakin ai microfoni della Bild, concludendo: "L'accordo con il Bayern non è saltato per Yann. Ha sentito il sostegno dal punto di vista sportivo, ma gli mancava qualcosa. Tutte le critiche lo hanno davvero oppresso. Non lo capivo. Il periodo al Bayern non è stato facile, Yann ha dovuto lottare con tutto questo". La Bild sottolinea poi come Sommer si sia ripreso all'Inter. Nelle prime tre giornate non ha mai subito un gol.