C.t. Svizzera: “L’Inter il club giusto per Sommer. Bayern? Non meritava un trattamento così”

Intervistato da Sport1, il ct della Svizzera, Murat Yakin, ha parlato del trasferimento di Yann Sommer all'Inter. Il tecnico non ha esitato a criticare il Bayern Monaco per il trattamento riservato al portiere: "Conosco molto bene Yann, lo avevo con me a Basilea. Il periodo del Bayern non lo ha lasciato indenne. Ha bisogno di fiducia di base per poter dare il 100%. Non meritava un trattamento così. È diventato vittima di un meccanismo che succede solo al Bayern".