Ct Turchia: “L’Inter avrebbe vinto se Calhanoglu avesse tirato i due rigori. Hakan in campo…”

Il ct Stefan Kuntz parla del centrocampista nerazzurro

Nel corso del derby Hakan Calhanoglu ha chiesto a Lautaro di tirare il primo rigore e lo ha trasformato con freddezza. Il giorno dopo l'1-1 nel derby, in molti si chiedono se non fosse stato meglio fare andare dal dischetto ancora il centrocampista quando Doveri ha assegnato il secondo rigore all'Inter, poi sbagliato da Lautaro.

Il ct della Turchia, Stefan Kuntz è convinto che Calhanoglu avrebbe trasformato anche il secondo rigore regalando tre punti all'Inter. "Hakan Çalhanoğlu avrebbe dovuto tirare il secondo rigore nella partita di ieri sera. Allora in quel caso l'Inter avrebbe potuto vincere. Hakan non è un giocatore che parla e urla molto in campo. Ma mostra la sua leadership con i suoi atteggiamenti".