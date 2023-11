Juve-Inter, la sosta per recuperare qualche pedina. Inzaghi spera nel rientro dell’ex Cuadrado

"L’infermeria nerazzurra, invece, si è già praticamente svuotata: all’appello manca soltanto un giocatore, che Juve-Inter non se la perderebbe per nulla al mondo. Ovviamente è Juan Cuadrado, il grande ex che ha scelto l’Inter per continuare a vincere, dopo che con la Juve non si è arrivati a un accordo sul rinnovo di contratto. Cuadrado è stata una scelta di Inzaghi, che ha bisogno dei dribbling e dell’esperienza del colombiano per avere più soluzioni dalla panchina, per cambiare la gara in corso d’opera. Cuadrado fin qui ha giocato poco (4 gare per 97’ totali), ma è riuscito a servire un assist per Lautaro e a far vedere cosa può dare, anche in pochi minuti", scrive il quotidiano.