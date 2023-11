Impallomeni: “Allegri può diventare lo Spalletti di Giuntoli a Napoli, in questi anni…”

"Giuntoli ha voluto sondare, sta nascendo per me l'Allegri II al terzo anno di Allegri", afferma il giornalista Impallomeni

"Fa bene. Giusto il premio della fascia per Locatelli. La Juve va avanti così, a fari spenti, poi si vedrà. Il segreto è la semplicità di capire di calcio. Giuntoli ha voluto sondare, sta nascendo per me l'Allegri II al terzo anno di Allegri. Allegri può diventare lo Spalletti di Giuntoli a Napoli. Sono stati due anni devastanti per la Juve e la società ha valutato Allegri anche in questo. Ha ancora un anno di contratto e ora è sereno, perché Giuntoli dovrebbe cercare altro? Non devono cercare un altro gioco, dagli dei giocatori all'altezza e vedi cosa sa fare con questi".