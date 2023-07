Cuadrado ha voluto fortemente l’Inter. Determinante l’ok di Inzaghi all’affare

Juan Cuadrado sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter. I tifosi nerazzurri non sembrano essere contenti, tanto che ieri una delegazione della Curva era sotto la sede nerazzurra in segno di protesta. I tifosi della Curva incontreranno il giocatore prima della firma, un confronto per spiegare cosa significa essere un giocatore dell'Inter.

"Il tifoso medio non riesce a capacitarsi che vedrà per davvero Juan in nerazzurro dopo le tempeste di questi anni, ma la società andrà avanti per la strada scelta, e ci mancherebbe pure. La decisione di arruolare Cuadrado nasce da una precisa richiesta di Simone Inzaghi, a cui il colombiano piace da una vita, oltre che da stringenti motivazioni economiche. Un’alternativa a Dumfries andava comunque presa in qualche angolo del mercato, il fatto di non pagare il cartellino ma solo 2,5 milioni di stipendio ha aiutato a sciogliere i dubbi dei dirigenti e ad arrivare a un accordo per un anno", spiega La Gazzetta dello Sport.