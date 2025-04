"Futuro Conte? L’incertezza fa parte del personaggio, alla Juventus e all’Inter ha pungolato i presidenti con il passare delle giornate. È uno che pretende tanto da sé stesso e da chi gli sta attorno. Gli viene chiesto di vincere e allora alza la voce, anche se la versione napoletana di Conte era molto più edulcorata di quelle passate. Poi alla fine emerge la sua personalità, prendendosela col mercato e con i campi di allenamento. Per Conte quello che importa è vincere, poi il gioco è secondario. Al netto di tutto, gli andranno fatti gli applausi per come sta lottando per lo Scudetto con una squadra non all’altezza dell’Inter, almeno sulla corta”.