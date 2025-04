Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha commentato la vittoria dell'Inter in Champions League contro il Bayern Monaco. "Il Triplete è una suggestione per i tifosi. Oggi è in corsa per tutto ed è normale farci un pensiero, sono sicuro che la testa è più sulla Champions perché tanti erano in finale due anni fa e la testa è ancora lì".