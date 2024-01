Ex Inter, Cuper nella storia della Siria: per la prima volta agli ottavi di Coppa d’Asia

Il tecnico argentino, grazie al successo contro l'India, ha raggiunto un traguardo storico per la Nazionale araba

Traguardo storico per la Nazionale di calcio della Siria: la selezione araba, grazie al successo per 1-0 contro l'India, ha conquistato per la prima volta gli ottavi di finale della Coppa d'Asia. Un'impresa targata Hector Cuper: l'ex allenatore dell'Inter, dal 2023 commissario tecnico, ha guidato dalla panchina la sua squadra verso questo passaggio del turno, regalando una gioia immensa a una Nazione da anni martoriata dalle guerre.