Intervistato da Tag24, l'ex portiere Gianluca Curci è tornato sulla sconfitta della Roma contro l'Inter. "La Roma sta bene, ma d’altronde quando si cambia l’allenatore, deve cambiare anche della squadra. Io penso che Mourinho sia uno dei più grandi in assoluto, ma con quello che aveva a disposizione era in difficoltà e arrivati a quel punto serviva un cambiamento. Daniele adesso avrà bisogno di tempo per poter dimostrare la sua bravura, anche se l’impatto iniziale è stato straordinario. Probabilmente la squadra si è sentita in dovere di dare qualcosa a Roma".