"È inevitabile fare i conti, in ogni caso. Magari ad Appiano cercheranno di evitarli, ma non si può non evidenziare come nelle restanti 15 partite l’Inter abbia in calendario solo cinque scontri dal coefficiente di difficoltà elevato, almeno in apparenza: il recupero con l’Atalanta, poi Bologna, Napoli, Milan e Lazio. Di queste cinque sfide, solo la partita contro Thiago Motta è da giocare in trasferta. Tutto sommato, un bel panorama da ammirare. Ecco perché, paradossalmente, è giusto dire che la seconda stella da qui in avanti passerà dalle partite con le squadre meno attrezzate. La Salernitana di venerdì, appunto. O la trasferta di Lecce subito dopo l’andata con l’Atletico della prossima settimana", analizza La Gazzetta dello Sport.