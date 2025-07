Klaus Davi, che era presente alla riunione tenutosi ieri sera al Baretto presso lo stadio Meazza di San Siro, ha diffuso un primo resoconto di quanto accaduto. "Continuiamo a ricevere sempre la stessa cosa - ha aggiunto Tony di Modugno arringando i tanti presenti - La Curva Nord è di tutti, ok? È di tutti, dal primo all'ultimo che sta qua. Perciò bisogna partecipare a tutte le riunioni. Cerchiamo di partecipare a tutte le riunioni, ragazzi è fondamentale e importante questa cosa qua, ok? Tutti sappiamo quello che stiamo passando ed è giusto che vi mettiamo al corrente di quello che sta succedendo adesso.

C'è una possibilità, grande. Il fatto è che hanno fatto un passo indietro e ci sbloccano le tessere, tutte quelle che sono state bloccate. Finché non lo vediamo non possiamo dire che è vero, però la situazione è questa qua. Ci han dato questa risposta: al 99% potete fare le tessere perché saranno sbloccate. Visto e considerato che l'hanno fatto nonostante noi non abbiamo fatto un cazzo. Alla fine se stiamo uniti la vinci, non c'è un cazzo che tiene amici (coro ultras 'Solo gli ultras vincono sempre!')