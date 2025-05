Sotto la sede della società, a via della Liberazione, i tifosi nerazzurri si sono ritrovati per protestare per la mancata assegnazione dei codici del biglietto per la finale

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 maggio 2025 (modifica il 26 maggio 2025 | 21:46)

I gruppi della Curva Nord, questo pomeriggio, si sono radunati in via della Liberazione, davanti alla sede dell'Inter (controllata in ogni angolo dalle forze dell'ordine) per protestare contro il mancato invio dei codici dei biglietti agli abbonati al secondo anello verde. Hanno chiesto di parlare con la società, ma non sono stati accontentati. Tra di loro c'era Franco Caravita, capo ultras storico della Nord, che ha parlato con i giornalisti insieme all'avvocato Perlino, ha parlato anche ai microfoni dei giornalisti.