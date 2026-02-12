Durante Le Foot Toujours, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha parlato di quelle che potrebbero essere le scelte nell'attacco Inter:
D’Agostino a sorpresa: “Ecco la coppia di attaccanti Inter con la Juve”. Poi il pronostico
Durante Le Foot Toujours, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha parlato di quelle che potrebbero essere le scelte nell'attacco Inter
Rotazione attaccanti tra Juve e Bodo? "Con la Juve metterei Esposito-Lautaro, col Bodo Thuram-Bonny. Io con la Juve mettere Pio e Lautaro con la Juve. Noi stiamo valutando Bonny eh, Bonny è veramente forte. Per me vince 3-1 l'Inter".
