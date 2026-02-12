FC Inter 1908
D'Agostino a sorpresa: "Ecco la coppia di attaccanti Inter con la Juve". Poi il pronostico

D’Agostino a sorpresa: “Ecco la coppia di attaccanti Inter con la Juve”. Poi il pronostico

Durante Le Foot Toujours, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha parlato di quelle che potrebbero essere le scelte nell'attacco Inter
Durante Le Foot Toujours, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha parlato di quelle che potrebbero essere le scelte nell'attacco Inter:

Rotazione attaccanti tra Juve e Bodo? "Con la Juve metterei Esposito-Lautaro, col Bodo Thuram-Bonny. Io con la Juve mettere Pio e Lautaro con la Juve. Noi stiamo valutando Bonny eh, Bonny è veramente forte. Per me vince 3-1 l'Inter". 

