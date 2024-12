E con chi ce l'ha

"Interpretazione libera sul bersaglio delle parole post Lazio pronunciate da Inzaghi. Ce l’aveva con i talk in tv? Con le critiche social? Con Conte che non perde occasione per invidiargli l’organico (peraltro lo stesso che lui in qualche modo gli lasciò, andandosene nel 2021)? L'allenatore non chiarisce e prova a non lasciare nulla per strada", scrive Il Giornale. Che aggiunge: "Inzaghi della gara con la Lazio si tiene tutto, compresa la sofferenza iniziale. È il monito che nessuno regalerà nulla alla sua squadra. Non sempre Noslin sbaglierà un gol quasi fatto e non sempre un rigore spezzerà l’equilibrio. L’avversario non sempre crollerà come ha fatto la Lazio, piegata anche sul piano fisico e non solo su quello nervoso. L’Inter ha tutto per rivincere, ma deve ancora farlo e la strada resta lunga (solo un po’ meno in salita)".