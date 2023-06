D’Agostino: “Onana e Brozovic sono la spina dorsale dell’Inter. Sono curioso di… “

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gaetano D'Agostino ha parlato del mercato dell'Inter. Nei nerazzurri sia Onana che Brozovic sono in uscita, per l'ex giocatore i due sono la spina dorsale della squadra di Simone Inzaghi. " L'Inter per Frattesi deve vendere Onana, Brozovic, vendi la spina dorsale".