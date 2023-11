Daino: “Da 3-0 a 3-3 dà l’idea della forza dell’Inter. Da sottolineare che…”

Anche lui ospite a Sportitaliamercato, l'ex difensore Daniele Daino ha detto la sua su Inter e Napoli, impegnate ieri in Champions League. "L'Inter? Recuperare un 3-0 ti dà già l'idea della forza della squadra, addirittura stava per vincerla. Sono scesi in campo giocatori che non avevano una grande condizione, che si trova solo in partita. Va sottolineato il gol di Arnautovic, che se recupera fisicamente è un grande valore aggiunto.