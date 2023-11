Daino: “Derby d’Italia? Se l’Inter dovesse perdere sono convinto che…”

Durante il programma SportitaliaMercato, l’ex calciatore Daniele Daino ha rilasciato queste dichiarazioni verso Juventus-Inter. “Secondo me non ha da perdere nessuna delle due squadre. Siamo a novembre. Questa è una partita che ha da aggiungere qualcosa. Se è una squadra che ha una grande opportunità, di dare un segnale importante di crescita, è la Juventus. Se l'Inter perde, penso che l'Inter si rimetta in piedi subito, visto l'organico. Dall'altra parte, se perde la Juve, sono curioso di vedere il contraccolpo della Juventus. Arriverebbe una sconfitta nel momento in cui devi dare risposte. Non sto dicendo che si arena e perde tanto la Juve, ma è fondamentale per la convinzione del lavoro che sta facendo Allegri".