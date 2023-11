Dallera: “Il calcio italiano sa stare in Europa. Inzaghi ha dimostrato che…”

"Il calcio italiano sa stare in Europa, lo dimostrano le nostre squadre, brillanti e vivaci (non tutte) in Champions. L’Inter conquista con due giornate di anticipo gli ottavi di finale, non accadeva da una vita. Il Napoli poteva mettersi più comodo nel suo girone se fosse stato un po’ più sveglio e coraggioso contro l’Union Berlino, ma il misero pareggio non scalfisce le sue possibilità di qualificazione, se mai conferma una fragilità di idee, quelle di Garcia. Il Milan ritrova slancio e un’anima, quella vincente, alla faccia dei dollari e dei palloni gonfiati del Psg, certo non protetti dalla insensibilità difensiva di Luis Enrique, la cui scienza tecnica è da rivalutare. La Lazio, con il suo passo un po’ troppo alternato, ha ambizioni più che motivate e giustificate. Se Sarri non abboccasse alle trappole dialettiche di Mourinho lasciando perdere la scaletta del calendario, anticipi e posticipi, godendosi di più le sue vittorie, soprattutto quella contro il Feyenoord, non riprendendo i temi del portoghese, che quanto ad agitare animi e polemiche è libero docente, vivrebbe e preparerebbe con maggiore serenità i prossimi traguardi, a cominciare dal derby"