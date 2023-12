Dallera (CorSera): “United piange per le papere di Onana, Marotta ride ancora per…”

"«Che noia che barba, che barba che noia» sketch geniale di due grandi attori, eterni, non certo del passato, Sandra Mondaini & Raimondo Vianello. Lo adeguiamo al calcio, a questa moda, sicuramente motivata se è così diffusa, della costruzione del gioco dal basso. Non è certo nostra intenzione contestare studi, analisi, tattiche e strategie di allenatori e staff tecnici, per giunta milionari, che adottano questa formula che esalta il possesso, ma il giro palla deve essere rapido e preciso: si chieda a Marusic o a Di Lorenzo quanto siano felici di avere fatto l’assist dell’anno ad avversari che hanno ricevuto in dono la palla gol. Lautaro non credeva ai propri occhi per la generosità di Marusic che cercava Provedel, il suo portiere, per una insulsa ripartenza dal basso"