Dallera (CorSera): “La Juve resta l’anti-Inter: non capiterà quello che è successo un anno fa”

"L’Inter rende tutto molto semplice, è la sua forza, non si complica mai la vita, quello che ha in testa lo fa, quasi sempre alla perfezione: ha vinto tutti gli scontri diretti, tranne con il Bologna e a Torino con la Juve, che resta rivale pericolosa —4 punti di vantaggio fanno stare bene ma non tranquilli — ma non ha il passo, il ritmo e soprattutto la classe dei nerazzurri, giudicati superiori, non certo per scaramanzia, dallo stesso Allegri. È la Juve l’anti Inter, per ora, ma andando avanti così, si rischia di fare la fine della stagione scorsa, quando l’anti Napoli si è dissolto in fretta. Anche se con la Juve e Allegri quest’anno non capiterà".