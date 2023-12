L’Inter domina per 105′, il Bologna la beffa negli ultimi 15′. Motta la kryptonite di Inzaghi

L'Inter esce dalla Coppa Italia a causa della sconfitta a San Siro con il Bologna . I nerazzurri vanno ai supplementari dopo aver dominato la gara, passano in vantaggio ma poi si fanno rimontare e superare dai rossoblù. Fuori agli ottavi non succedeva da 9 edizioni della Coppa.

"Il Bologna si è preso San Siro e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. L’Inter ha dominato la partita per 105 minuti, i 90 regolamentari più i 15 del primo supplementare. Il Bologna l’ha vinta nel secondo quarto d’ora aggiuntivo. Inter beffata come poche altre volte. Si è divorata un gol con Arnautovic, ha sbagliato un rigore con Lautaro, si è infranta su un super Ravaglia, portiere rossoblù. Il Bologna, nei 90 minuti chiusi sullo 0-0, non ha mai tirato in porta. In vantaggio con Carlos Augusto all’inizio del primo prolungamento, l’Inter ha commesso l’errore di rifiatare e ritrarsi. Il Bologna ha risalito la scacchiera e si è appoggiato al suo re, Joshua Zirkzee, superlativo pittore degli assist che hanno ribaltato il risultato. Diabolico Thiago Motta: ha fatto entrare Zirkzee all’85’ e l’olandese lo ha ripagato con una mezz’ora scintillante. Il Bologna mottiano si è confermato la kryptonite di Simone Inzaghi: i rossoblù avevano frenato la capolista anche in campionato, con il 2-2 di inizio stagione a San Siro", racconta La Gazzetta dello Sport.