Dalmat: “Inter, col Benfica fatto qualcosa di straordinario. Col Monza devi vincere”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato di Inter-Monza in programma questa sera. Inoltre l'ex giocatore è tornato sulla vittoria dei nerazzurri contro il Benfica. "Quello che l'Inter ha fatto contro il Benfica è straordinario. In campionato dopo una grande partita, questa squadra sbaglia. Spero abbiano capito che questa partita contro il Benfica. Oggi i ragazzi meritano applausi e una grande festa per festeggiare la vittoria contro il Benfica, i giocatori lo meritano".

"Oggi vedo una vittoria, deve vincere per forza perché dobbiamo andare in ChampionsIl calcio è molto strano, abbiamo fatto una cosa straordinaria all'andata, ma il ritorno non si sa, bisogna stare attenti. Stasera dobbiamo vincere davanti ai tifosi che aiuteranno la squadra".

"È difficile giocare dopo una gara in Champions e affrontare una squadra che sulla carta è più debole. Credo vogliano farsi perdonare per il brutto periodo, sono sicuro che faranno una buona gara e vinceranno. Mercoledì vediamo come finirà il ritorno col Benfica, io sono ottimista".