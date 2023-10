Dalmat: “Inter, col Bologna gara complicata. Ecco chi gioca secondo me”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha parlato della gara tra Inter-Bologna . L'ex nerazzurro mette in guardia la squadra di Inzaghi. "È una partita complicata dopo una bella prestazione in Champions contro il Benfica. È sempre difficile giocare contro questa squadra e l'abbiamo visto l'anno scorso".

"Quest'anno sarò differente e spero che non andrà come col Sassuolo. Sarebbe positivo conquistare i tre punti prima della sosta e stare tranquilli. Penso che con fiducia e la spinta dello stadio, può tranquillamente vincere. Ma bisogna fare attenzione, avere troppa fiducia a volte si ritorce contro e può essere pericoloso. Secondo me giocheranno tutti i titolari che hanno vinto contro il Benfica".