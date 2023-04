Dalmat: “Giocatori tristi e senza fiducia, hanno paura. Come fa Correa a stare nell’Inter?”

L'Inter perde a San Siro contro la Fiorentina e torna a casa con la decima sconfitta in campionato sul groppone. Ecco l'analisi di Stephane Dalmat, ex centrocampista nerazzurro:

"Come si fanno a sbagliare tutti quei gol? Mi aspettavo qualcosa in più, soprattutto da Lukaku, che mi ha deluso. Ma anche Correa: da lui non ho visto niente quest'anno. Come fa a stare in questa squadra? Vedo i giocatori tristi, senza fiducia, hanno paura di fare quello che potrebbero fare".