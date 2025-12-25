Il pensiero dell'ex calciatore sulla squadra di Chivu il cui inizio di stagione finora 'è da 6 in pagella'

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 dicembre 2025 (modifica il 25 dicembre 2025 | 22:32)

Stephane Dalmat, ex nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Tribuna.com, ha parlato della squadra di Chivu. Queste alcune delle sue considerazioni:

Che voto dai a questa prima parte di stagione dell’Inter da 1 a 10?

"Per questa prima parte di stagione ti direi 6".

Cristian Chivu ti sta sorprendendo?

"Nonostante sia un allenatore di poca esperienza ha dimostrato di saper fare bene partita dopo partita. Migliorerà ancora. Sta facendo un buon lavoro, ma non straordinario".

Dalmat, perché secondo te l’Inter non riesce mai a vincere contro le squadre big, come Milan, Napoli, Juventus, Liverpool?

"Il problema è che, secondo me, l'Inter ha meno qualità di quanto vogliano far credere tutti. E anche se sta facendo, comunque, bene non ha ancora trovato del tutto lo stile di Chivu".

Secondo te, l’Inter ha bisogno di un acquisto nel mercato di gennaio?

"Hanno una rosa già buona e in estate hanno acquisto diversi giocatori giovani, a cui devono dare più fiducia. Se devono fare qualcosa di importante, meglio farlo dalla prossima stagione".

Che ne pensi di Diouf? Deve giocare di più?

"Sta crescendo, ma non ha ancora dimostrato tutte le sue qualità. Inoltre, non sta giocando nel suo ruolo naturale. Chivu deve dargli più fiducia".

Tanti hanno criticato Bonny per il rigore in Supercoppa. Dalmat, che giudizio dai su questo giocatore?

"I rigori non li sbaglia chi non li tira. Io lo ritengo un giocatore interessante. Serve maggior continuità, anche se ha una concorrenza molto forte".

Vedi un Thuram un po’ in calo? Forse non è al top fisicamente?

"Per me è la conseguenza della passata stagione, che ha lasciato il segno sia fisicamente che psicologicamente".

Secondo te, oltre all’Inter, chi lotterà per lo scudetto? Napoli, Milan, Roma e Juventus?

"Esattamente. Saranno proprio queste a lottare per il titolo fino alla fine".