Con un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Juve. "Che gioia e che partita! Abbiamo vinto 1-0, ma la cosa principale è stata la vittoria. Ieri, soprattutto nel secondo tempo, l'Inter ha fatto una grande gara. Sapevamo che la Juve sarebbe venuta a Milano per il pareggio, hanno difeso bene, noi abbiamo provato a metterli in difficoltà. Dopo il nostro gol, loro dovevano attaccare e per quello che abbiamo visto nel secondo tempo si attaccava sempre. Quando hai una difesa, che per me è la migliore difesa d'Europa insieme al Bayern, puoi giocartela con tutte".

"Abbiamo avuto molto spazio e opportunità per fare go, è mancato davvero poco per raddoppiare. Dobbiamo essere felici di aver vinto questa partita che era importantissima. Se vinciamo anche il recupero con l'Atalanta, possiamo allungare ancora. La strada è ancora lunga per lo scudetto e poi c'è la Champions che non dobbiamo dimenticare. Per quello che hanno fatto ieri, complimenti a tutti, i tifosi ieri allo stadio sono stati straordinario. Contento per loro e per la società. Adesso siamo tutti felici, dobbiamo continuare così senza mollare. Abbiamo sferrato un colpo alla Juve, ma loro non molleranno".