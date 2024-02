Stephane Dalmat, ex centrocampista francese dell'Inter, ha commentato su Instagram il successo dei nerazzurri contro la Salernitana: "Ieri una bellissima vittoria per 4-0. L'avevo un po' previsto, è normale che quando sei l'Inter in partite del genere devi fare tanti gol. Ieri era il mio compleanno, non potevo guardare la partita, ma mi hanno fatto un bel regalo. Adesso c'è l'Atletico Madrid, e martedì sarò allo stadio! Se mi facessero un altro regalo sarebbe perfetto... Sarà una partita molto difficile.