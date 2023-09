Dalmat: “L’Inter è una grande squadra, buon punto ieri. Turnover sbagliato, ecco perché”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha commentato il pareggio dell'Inter contro la Real Sociedad. "Per me è un miracolo, è stata durissima la partita. Siamo contenti di tornare in Italia con un pareggio perché secondo me l'Inter non ha giocato bene. Ha giocato contro una squadra forte, che gioca bene al calcio. Contro le spagnole è sempre difficile e lo hanno dimostrato ieri cn la Real Sociedad che ha fatto un primo tempo incredibile. Penso che non era il momento di fare turnover, era la prima partita di Champions, andavano messi i titolari, quelli che hanno giocato contro il Milan".