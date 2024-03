Intervistato da SportItalia, Stephane Dalmat è tornato sull'eliminazione dell'Inter dagli ottavi di Champions League per mano dell'Atletico Madrid. "Per me la qualificazione l’Inter l’ha persa nel match d’andata: per come si era messa la partita, andava chiusa a San Siro. Quella era una partita da vincere 3-0 con un po’ di cattiveria in più. Anche perché poi si sapeva che il ritorno sarebbe stato più duro".