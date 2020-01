Damascelli: “Inter, nervi scoperti per colpa di Conte: la fuga fa parte del repertorio. Nainggolan…”

Radja Nainggolan si prende la sua rivincita. Il belga, scaricato in estate dall’Inter, segna a San Siro e ferma i nerazzurri di Antonio Conte, negandogli i tre punti.

Nell’editoriale sulle pagine de’ Il Giornale, Tony Damascelli commenta l’episodio di domenica con il gol del ‘Ninja‘ nell’1-1 del ‘Meazza‘ e parla anche di Antonio Conte, tecnico nerazzurro, dopo la fuga da San Siro al termine della partita.

“Nainggolan ha qualche conto in sospeso. Uno l’ha fatto pagare alla Roma. Un altro, altrettanto caro, l’ha pagato l’Inter nel senso di Marotta e di Conte che, sull’argomento, ha fatto, come gli accade spesso, la quarta scimmietta, quella che non parla, quella che non sente, quella che non vede e quella che si volta dall’altra parte. Il pareggio del belga ha frenato l’Inter che ha invece scaricato i propri nervi al fischio di chiusura della partita con il Cagliari. Ma quel gol di Nainggolan è proprio un segno beffardo che ricorre puntualmente nel gioco del calcio, l’ex, venduto , ripudiato, bocciato, l’ex che ti mette nei guai e ti fa saltare i nervi, già scoperti a prescindere grazie all’accumulatore salentino la cui fuga dinanzi alle proprie responsabilità o errori fa parte del repertorio“.