Damascelli: “Inter salvata dal VAR, ha sofferto penosamente col Venezia”

"Campionato aperto per un altro motivo: la stessa Atalanta si ripropone ma ha già subìto tre sconfitte, come la Lazio che è quella che offre il calcio migliore e poi c’è la Juventus che, stiracchiandosi appena, resta appesa al gruppo, domani giocherà a Lille, sabato sera aspetta il Torino che, privo di Zapata, unico elemento di valore, ha perso contro la Fiorentina per un gol dell’ex bianconero Kean e si riscopre con cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Si prevede un clima pesante non per l’allenatore Vanoli ma per il presidente Cairo. A proposito di aria tossica, la Roma ha perso a Verona e Juric può rifare la valigia anche se sono i Friedkin a dover finire le loro vacanze romane".