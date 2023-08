Il post dell'ex Inter: "Metterò tutto me stesso in questa nuova avventura ed insieme ai miei nuovi compagni daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi"

"Inizia una nuova avventura e come sempre cercherò di dimostrare con i fatti il mio senso di responsabilità e di professionalità! Metterò tutto me stesso in questa nuova avventura ed insieme ai miei nuovi compagni daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società!". Questo il messaggio di Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter ora al Monza, via social per presentarsi ai suoi nuovi tifosi.