L'indiscrezione raccontata da Biasin nella live di FcInter1908.it: "In questo momento c'è una piccola possibilità in più che resti lui a fare il secondo"

Nel corso della live di ieri sera sul canale Twitch di FcInter1908, Fabrizio Biasin, giornalista, ha aggiornato così sulla questione legata al secondo portiere dell'Inter: "Piccole indiscrezioni: le due partite di Stankovic in Giappone sono servite a dare qualche certezza a tutti, sia nel mondo Inter che fuori: in questo momento c'è una piccola possibilità in più che resti lui a fare il secondo".