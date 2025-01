Piove sul bagnato in casa Monza. La squadra di Bocchetti al momento è stata rimontata in casa dal Cagliari e sta sprofondando sempre di più in classifica. A peggiorare la situazione è poi il rosso estratto dall'arbitro Di Bello nei confronti di Danilo D'Ambrosio dopo un contrasto con il difensore dei sardi Yerri Mina.

L'ex Inter è infatti cascato nella trappola del colombiano, che ha cercato di impedirgli di rialzarsi dopo un duello: nel farlo, preso forse anche dal nervosismo, D'Ambrosio ha colpito con una scarpata l'avversario, probabilmente nel movimento per tornare in piedi. Richiamato dal VAR, l'arbitro ha estratto il rosso dopo pochi secondi. Dopo la decisione, il difensore del Monza si è scagliato contro il direttore di gara e il quarto uomo furioso: "Ma come faccio ad alzarmi? Ma come faccio ad alzarmi? Oh questi sono scarsi veri!", ha detto.