Inter, D’Ambrosio: “Rinnovo? Mancano tanti impegni. Lukaku fa la differenza”

Le parole del nerazzurro: "Il Mister ha fatto bene a ruotare, manca un mese e siamo in lotta per diversi obiettivi importanti"

Rinnovo? Mancano diversi impegni importanti. E' normale che io cerchi sempre di dare il 100%, ho esperienza e sono qui da 10 anni: è sempre un discorso legato ai risultati, se avessimo vinto coi titolari si sarebbero fatte considerazioni diverse. Il Mister ha fatto bene a ruotare, manca un mese e siamo in lotta per diversi obiettivi importanti: siamo contenti noi che abbiamo giocato e vinto, ma anche per aver fatto rifiatare chi ha giocato di più. Quando abbiamo Lukaku in area vogliamo dargliela perché hai 0 possibilità di prendergliela, lo facevamo anche con Conte: cerchiamo di dagliela e a girargli attorno".