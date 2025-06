"Non me la sento di dare delle colpe a Spalletti che per certi versi ha fatto molto bene. Abbiamo una discreta nazionale", dice Damiani

"Non me la sento di dare delle colpe a Spalletti che per certi versi ha fatto molto bene. Abbiamo una discreta nazionale. Se però prendiamo i calciatori attuali uno per uno e li confrontiamo con quelli delle Nazionali del passato, in quella squadra non ne giocherebbe uno. Forse ad eccezione di Donnarumma. Sarà perché abbiamo troppi stranieri, sarà il ricambio generazionale. Ma questa Nazionale rispetto al passato manca di qualcosa”.