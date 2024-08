Al termine della sfida in famiglia tra la Juve e la Next Gen, capitan Danilo ha commentato la situazione legata a tanti giocatori fuori dal progetto

"Dispiace per qualche compagno perché insieme abbiamo vissute cose importanti, però è giusto che la società prenda le sue decisioni: noi ci concentriamo su chi c'è": al termine della sfida in famiglia tra la Juve e la Next Gen, capitan Danilo ha commentato la situazione legata a tanti giocatori fuori dal progetto Thiago Motta, con Federico Chiesa in testa.

"Stiamo lavorando tantissimo, io lavoro a 360 gradi per aiutare la squadra e per fare bene - continua in zona mista dopo la partitella allo Stadium chiusa sul 4-0 per la prima squadra - e il mister mi ha dato dei giorni di vacanza importanti, sa quanto sia fondamentale resettare per trovare l'energia giusta".