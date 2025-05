200 in nerazzurro per Darmian, l’Inter: “5 anni di grande lavoro e professionalità”

Con l'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, Matteo diventa un perno della formazione nerazzurra: jolly duttile e giocatore dotato di grande spirito di sacrificio, Darmian si mette al servizio della squadra in ogni occasione, giocando in diversi ruoli a seconda della necessità. Esterno a destra o a sinistra, difensore nella linea arretrata, il numero 36 è protagonista di prestazioni solide, nelle quali dimostra affidabilità in ogni zona del campo. Nel corso degli anni Darmian vince due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane - la prima delle quali arrivata con un gol di Sanchez su assist di Matteo - e il 20° Scudetto della storia dell'Inter, il secondo personale per Darmian.