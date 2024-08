A Inter TV il difensore nerazzurro ha parlato della sconfitta in amichevole contro l'Al-Ittihad e degli obiettivi della preparazione nerazzurra

«La volontà è sempre quella di vincere, però purtroppo oggi è una arrivata una sconfitta. Abbiamo messo minuti importanti nelle gambe in vista di una stagione che sarà lunghissima e nella quale vogliamo riconfermarci. Abbiamo fatto delle buone cose: ripartiamo da quanto fatto l'anno scorso. Ci sono stati errori da non commettere, ma siamo fiduciosi in vista del campionato». Matteo Darmian, ai microfoni di Inter TV, ha commentato la sconfitta nell'amichevole contro l'Al-Ittihad, nella gara che si è giocata a Monza all'U-Power Stadium.