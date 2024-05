Darmian: “Ci godiamo queste gioie meritate. La nostra forza è il gruppo”

Ci divertiamo quando siamo campo, sappiamo quello che dobbiamo fare e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. La forza è il gruppo e lo trasmettiamo quando giochiamo in campo e scendiamo in campo. La mobilità nel calcio moderno è importante perché crea problemi agli avversari, cerchiamo di farlo ogni domenica, ma dobbiamo continuare a migliorare, il calcio non si ferma mai, è in continua evoluzione.